Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Buluşma Günü'ne katılacak, Atatürk Havalimanı'nda yapacağı basın açıklamasının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a gidecek.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Taha Uluçay'ın cenaze törenine katılacak, Sivricehöyük Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret edecek.
3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
4- ÖSYM tarafından düzenlenen 2019- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, iki oturum halinde uygulanacak.
5- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak.
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak.
7- Fransa Bisiklet Turu, Rambouillet ile Paris arasındaki 21. etap yarışıyla tamamlanacak.
8- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.
- Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Fransa temsilcisi Bordeaux ile özel maçta karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.