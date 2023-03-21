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Dünya

Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'te gösteriler patlak verdi

Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'in farklı noktalarında gösteriler meydana gelirken, 113 kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'te gösteriler patlak verdi

Paris

Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.

Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplanıyor. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor.

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.

Fransız basınındaki habere göre, Paris'te şimdiye kadar 113 gösterici gözaltına alındı.

Muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform nihai olarak kabul edilmişti.

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