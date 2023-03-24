Dolar
19.06
Euro
20.54
Altın
1,978.64
ETH/USDT
1,744.40
BTC/USDT
27,562.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 27 tutuklama

Eskişehir'de uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Emrah Yaşar  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 27 tutuklama

Eskişehir

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanması amacıyla "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenledi.

Kentte belirlenen çok sayıda adrese Polis Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 42 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 1341 sentetik uyuşturucu hap, 772,78 gram esrar, 440,71 gram sentetik kannabinoid, 266,52 gram metamfetamin, 26,60 gram reçine esrar, 9 hassas terazi, 3 tabanca, 46 fişek, 3 tüfek, 4 kartuş, sigara sarma makinesi, hava kompresörü, yaklaşık 5 kilogram kıyılmış tütün ile 3 bin 200 dal sarılmış sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser, Antalya'ya getirildi
Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 27 tutuklama
Elazığ'da yurtlarda misafir edilen depremzedeler devletin "sıcak aşıyla" iftar yapıyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 13 arttı

Benzer haberler

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 27 tutuklama

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 27 tutuklama

Gümrük Muhafaza ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

İstanbul'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Komandolar Kars'ın Çemçe-Madur bölgesinde bahar operasyonlarında

Komandolar Kars'ın Çemçe-Madur bölgesinde bahar operasyonlarında
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin "para kasası"na Suriye'de nokta operasyon

MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin "para kasası"na Suriye'de nokta operasyon
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet