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Yaşam, Asrın felaketi

Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

Şırnak'tan deprem bölgesi Gaziantep ve Adıyaman'a giden öğretmenler, 1500 çocuk için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ekrem Payan  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Birimi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerde çocuklara psikososyal destek vermek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda görevlendirilen 9 kişilik öğretmen grubu, depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ve Adıyaman'ın kırsal kesimlerindeki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ekipler, 13 gün süren ve masal etkinliği için kullanılan "masalbüs" adı verilen mobil aracında kullandığı etkinliklerde 1500 çocuğu, gökyüzü gözlem, sinema, yüz boyama, zeka oyunları, masal okuma gibi etkinliklerle buluşturdu.

Öğretmen Erdem Bakkal, AA muhabirine, depremden etkilenen çocuklara psikososyal yönden destek olmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Düzenledikleri etkinliklerle 1500 çocuğa ulaştıklarını belirten Bakkal, "Buradan giderken onlara çeşitli oyuncaklar götürdük. Mobil aracımızla kırsal bölgelere de gitmeye çalıştık. Çocuklardan aldığımız olumlu tepkiler bizleri çok mutlu etti. Bir nebzede olsa yüzlerini güldürdük, acılarını dindirmeye çalıştık." dedi.

Öğretmen Abdi Cihad Canan da deprem bölgesindeki çocuklara annelerin ördüğü patik, atkı ve bere gibi hediyeler de verdiklerini dile getirdi.

Etkinliklere katılan çocukların ve ailelerinin memnuniyet duyduğunu aktaran Canan, desteklerinden dolayı Şırnak Valiliği'ne teşekkür etti.

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