Gündem

Kaş'ta dalgalar tekne ve işletmelere zarar verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde kuvvetli rüzgar sonrası oluşan dalgalar, limandaki tekne ve işletmelerde hasara neden oldu.

Talip Demirci  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Kaş'ta dalgalar tekne ve işletmelere zarar verdi Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

İlçede gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Liman bölgesinde yükselen dalgalar, mendireği aşarak iç kısımlara kadar ulaştı.

Dalgalar nedeniyle iskele ve bazı işletmelerde hasar oluştu, karaya çekilmiş olan iki tekne denize sürüklenerek zarar gördü.

Kıyıdaki işletmelerde su baskınları yaşandı, limandaki bazı teknelerde de hasar oluştu.

