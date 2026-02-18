Kaş'ta dalgalar tekne ve işletmelere zarar verdi
Antalya'nın Kaş ilçesinde kuvvetli rüzgar sonrası oluşan dalgalar, limandaki tekne ve işletmelerde hasara neden oldu.
İlçede gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Liman bölgesinde yükselen dalgalar, mendireği aşarak iç kısımlara kadar ulaştı.
Dalgalar nedeniyle iskele ve bazı işletmelerde hasar oluştu, karaya çekilmiş olan iki tekne denize sürüklenerek zarar gördü.
Kıyıdaki işletmelerde su baskınları yaşandı, limandaki bazı teknelerde de hasar oluştu.
