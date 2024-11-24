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Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü ulaşıma açıldı

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Mehmet Emin Gürbüz, Kadir Yıldız  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü ulaşıma açıldı

Bolu

Dünden bu yana bölgede devam eden kar yağışı otoyoldaki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşım durdu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekipleri, yolu açma çalışmaları gerçekleştirdi. Yağışın hafiflemesi ve kaza yapan araçların çekilmesiyle bölgedeki ulaşım normale döndü.

Otoyolun her iki yönünü kullanan sürücüler, yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile cipin çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

S.Ö. yönetimindeki 54 AHD 194 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 41 APH 557 plakalı cip, otoyolun İstanbul istikameti Çınarlı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.Ö. ile diğer araçtaki R.K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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