İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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