Dolar
39.88
Euro
46.76
Altın
3,288.94
ETH/USDT
2,450.20
BTC/USDT
107,105.00
BIST 100
9,241.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa’nın İsmetiye Mahallesi’nde çıkan orman müdahale ediliyor
logo
Gündem

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fırat Özdemir  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de küçükbaş hayvanlar keneye karşı "mobil banyo" ile dezenfekte ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Alevlerin sardığı 400 hanelik mahalle cansiparane çalışmayla kurtuldu
Vecihi Hürkuş'un uçağının replikası test uçuşlarını başarıyla tamamladı
Yargıtay, sağlık çalışanlarına şiddeti teşvik niteliğinde yorum yapana verilen cezayı onadı

Benzer haberler

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alevlerin sardığı 400 hanelik mahalle cansiparane çalışmayla kurtuldu

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın söndürüldü, Aksu'daki ise kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın söndürüldü, Aksu'daki ise kontrol altına alındı
İzmir'de çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet