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Marmara Denizi'nde ileri atık su arıtma tesislerine yönelik denetimler artıyor

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, "Son 4 günde 303 tesisi denetledik. Standartları sağlamadığını tespit ettiğimiz her atık su arıtma tesisine Çevre Kanunu kapsamında 668 bin lira idari para cezası uygulayacağız." dedi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Marmara Denizi'nde ileri atık su arıtma tesislerine yönelik denetimler artıyor

İstanbul

Tuzla GİSAŞ'ta düzenlenen basın açıklamasında konuşan Akgün, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Akgün, eylem planı çerçevesinde Marmara Denizi'nin havzasını iyi çevresel duruma ulaştırmak için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla 2021-2024 dönemi için 134 alt eylemden oluşan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hazırlandığını ifade etti.

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Bu doğrultuda Marmara Denizi'ndeki izleme sayılarını 91'den 150'ye çıkardıklarını, ülke genelinde 445 atık su arıtma tesisinin çıkış sularında bulunan kirleticileri çevrim içi izlediklerini dile getiren Akgün, "2021 yılından bugüne kadar 274 bin 855 tesis ve deniz aracını denetledik. Bu denetimlerde de 2 bin 922 işletme ve deniz aracını da 1 milyar 855 milyon lira civarında idari para cezası uyguladık, 268 işletme içinde faaliyetten men kararı aldık." diye konuştu.

Akgün, 2022 yılında Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle Marmara Denizi'nin havzasındaki belediyelerin 15 Haziran 2025'e kadar ileri atık su arıtma tesislerini kurmasının zorunlu hale getirildiğini aktardı.

Havzadaki ileri biyolojik arıtma oranının 2021 yılında yüzde 51 iken aradan geçen 4 yılda sadece yüzde 0,7 arttığına değinen Akgün, kanundaki sürelerin dolmasını takiben Bakanlık talimatıyla İl Müdürlükleri tarafından yürütülen denetim çalışmalarına katkı sağlamak için merkez denetim ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini anlattı.

"Son 4 günde 303 tesisi denetledik"

Akgün, 23 Haziran'dan itibaren Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde denetimlere başladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Marmara Havzası'nda kentsel atık su arıtma tesisleri, sanayi tesisleri, OSB'ler, tersaneler, atık kabul tesisleri, soğutma suyu deşarjları gibi 480 tesisi denetim planlamasına aldık. Son 4 günde 303 tesisi denetledik. Denetimler sonucunda standartları sağlamadığını tespit ettiğimiz her atık su arıtma tesisine Çevre Kanunu kapsamında 668 bin lira idari para cezası uygulayacağız. İleri atık su arıtma tesisi kurma zorunda olmasına rağmen bugüne kadar bu arıtma tesisini kurmayan belediyelerimize de her bir arıtma için 3 milyon 343 bin lira idari para cezası uygulayacağız."

Bakanlık tarafından Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi'ne çalışıldığını ve denizin dijital ikizinin oluşturulduğunu belirten Akgün, şunları kaydetti:

"Buradaki modellemelere göre Marmara Denizi'nde azot ve fosfor yükünü yüzde 50 civarında azaltırsak, Marmara Denizi'nin 4 ila 6 yıl arasında kendi ekosistemini iyileştireceği ve iyi çevresel sonuçlara ulaşacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu bölgede ileri atık su arıtma tesisine geçmek, azot ve fosfor yükünü sıfırlamak, azaltmak bizim için bir tercih değil, yasal olarak da çevresel anlamda da bir zorunluluk. Dolayısıyla biz bu bölgede ileri arıtmaya ve deşarj standartlarına ilişkin hem denetimlerimizi hem de bunun sonucundaki idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından ekiplerce alınan numuneler mobil su ve atık su analiz laboratuvarında incelendi.

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