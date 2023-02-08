İzmir ve Muğla'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu iller için İzmir ve Muğla'da bölgeye uzman personel ve iş makinesi gönderilmeye devam ederken, toplanan yardım miktarı da hızla artıyor.
Izmir
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaraları sarmak için başlatılan yardım kampanyası kapsamında son 48 saatte 46 tır, 15 kamyon, 3 uçak ve 1 gemiyle insani yardım malzemeleri afet bölgesine sevk edildi.
Kampanyayla 81 bin 395 yemek paketi, 6 bin 272 gıda paketi, 6 binin üzerinde temizlik paketi, 31 bin 247 battaniye, 5 bin 561 uyku tulumu, 3 bin 920 hijyen paketi, 3 bin 505 bot, 3 bin 629 mont ve 11 çadır bağışı alındı.
Ayrıca 110'u arama kurtarma personeli olmak üzere doktor, operatör, şoför, aşçı, psikolog ve veterinerlerden oluşan 332 belediye personeli ve 133 araç bölgeye ulaştırıldı.
İZSU da bölgeye 35 araç ve iş makinesi ile 91 personelden oluşan ekibini gönderdi.
Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeninden yapılan açıklama da deneyimli personelden oluşan 90 kişilik ekibin, jeneratör, delici-kırıcı makineler, ilkyardım malzemesi, arazi taşıtları ve diğer ekipmanlarla bölgeye yönlendirildiği belirtildi.
Kınık ilçesinde bulunan Polyak Eynez Maden Ocağında görevli 40 kişilik arama kurtarma ekibinin de tam teçhizatlı olarak askeri uçakla bölgeye gönderileceği bildirildi.
Depremzedelerden destek
İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların oluşturduğu İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) de aynı acıyı yaşayan depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Dernek Başkanı Haydar Özkan, İzmir'deki depremde başlarına gelenleri bildikleri için orada insanların nelere ihtiyaç duyduklarını tahmin edebildiklerini, destek olmak için harekete geçtiklerini söyledi.
Üyelerin kazak, iç çamaşırı, çorap, kuru gıda, kadın pedi, bebek maması, hasta bezi, yorgan, yastık ve giyim malzemeleri bağışında bulunduğunu anlatan Özkan, "Yardımlarla bir kamyonu doldurduk. İzmir'deki depremzedelerimize teşekkürü bir borç biliyorum. 2,5 yıldan sonra acı çeken insanları düşünüp elinde neyi varsa getirip yarısını paylaşan insanlarla gurur duymamak elde değil. İnşallah yardımlar hayırlı bir şekilde yerlerine ulaşır." dedi.
Konak Belediyesinden 60 belediye personeli, 18 sağlıkçı ve 16 gönüllüden ekip ile 20 kamyon yardım malzemesi, Bornova Belediyesinden doktor, sağlıkçı ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 45 kişilik ekip ile 3 tır yardım malzemesinin de bölgeye gönderildiği öğrenildi.
Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada ise gönüllü 28 sağlık çalışanının İskenderun Devlet Hastanesinde göreve başladığı, idari personel ile öğrencilerin topladığı ayni yardımların ilk bölümünün bölgeye doğru yola çıktığı ifade edildi.
Kent genelinde ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının da düzenledikleri kampanyalarda toplanan yardımları depremin etkilediği illerdeki AFAD merkezlerine yönlendirdikleri belirtildi.
İzmir'den Valilik koordinasyonuyla deprem bölgesine 101 tır yardım gönderildi
Depremin ardından başlatılan yardım seferberliği kapsamında ilçe kaymakamlıkları organizasyonuyla toplanan giysi, elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar, Buca ilçesindeki Türk Kızılay Afet ve Lojistik Merkezinde toplanıyor.
Türk Kızılay ve gönüllüler tarafından tasnifi yapan yardım malzemeleri kolilendikten sonra tırlara yükleniyor.
Bornova Kaymakamı ve İzmir Valiliği Ayni Yardımlar Koordinatörü Fatih Genel, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren İzmirlilerin dayanışma duygusuyla hareket ettiğini söyledi.
Türkiye'nin çok büyük bir facia yaşadığını belirten Genel, şunları kaydetti:
"İzmir'den şu ana kadar 101 tır gönderildi. İçişleri Bakanlığımız bizi Adana ile eşleştirdi. Buradan giden yardımlar önce Adana'ya gidiyor, oradan da Osmaniye ve Hatay'daki ihtiyaçlar gideriliyor. Burada gördüğünüz her şey tamamen İzmirlilerin duyarlılığı. Koordinasyon görevi yapan resmi görevliler dışında çalışanların yüzde 90'ı gönüllülerden oluşuyor. Hayırseverlerin destekleri, bireysel de kurumsal da var. Yani bir battaniyesini alıp gelen de var. Herkes seferber olmuş durumda. Umarız bu yardımlar en hızlı şekilde yerine ulaşır."
Merkezde gönüllü olarak çalışan lise öğrencilerinden Büşra Çelikoğlu, deprem acısı yaşayan insanlara elinden geldiği kadar katkıda bulunmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.
Ahmet Taha Dündar da duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Biz biriz, kardeşlerimiz o tarafta. Burada çalışırken vatanıma, milletime faydalı, hayırlı bir evlat olduğumu hissediyorum. Evde oturmaktansa, sanki benim evim burasıymış gibi, annem ve babam orada sokakta kalmış gibi hissediyorum. O yüzden burada elimizden ne geldiyse yapmaya çalışıyorum."
Bağışlar devam ediyor
İzmir Ticaret Odasının (İZTO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise İzmir iş dünyası olarak başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasında şu ana kadar 12 milyon 994 bin lira nakdi bağışın toplandığı kaydedildi.
Yardımların gelmeye devam ettiği bildirilen paylaşımda, bağışlarla depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin hızlıca temin edilerek deprem bölgesine düzenli şekilde nakledildiği belirtildi.
Muğla
Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına yoğun destek veriliyor.
Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları başlatıldı. Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.
Menteşe ilçesindeki, Valiliğin ayni bağış ve ana dağıtım deposuna çok sayıda kişi, kurum ve belediyeler yardım malzemeleri getiriyor.
Malzemeler burada ayrıştırılıp kolilere konulduktan sonra tırlara yükleniyor.
Ekiplerce bugün hazırlanan tırlar, kara yolu ve Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'nde bekleyen askeri gemilerle deprem bölgesine hareket etti.
Marmaris
Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYD) kampanyası kapsamında Çamdibi Mahallesi'ndeki Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris Bakımevi depolama alanında yardımlar kabul edildi.
SYD ekipleri, kişi ve kurumlardan gelen yardımları listeleyip tasnifledi.
Marmaris Belediyesince de "Yaraları hep birlikte saracağız" sloganıyla yürütülen kampanyada Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda toplanan malzemeler, Kaymakamlık yardım merkezine teslim edildi.
İkinci el eşyanın kabul edilmediği yardım toplama merkezine getirilen malzemeler kamyon ve tırlarla Valiliğe iletildi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yardım çağrılarına destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Deprem bölgesindeki tüm yurttaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Marmaris halkının desteğiyle yardımları hazırlıyoruz. Toplamsal dayanışmayla bir ve birlikte olarak yardımlarımızı ulaştıracağız." dedi.
Datça
Datça Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde toplanan yardımlar tıra yüklendi
Kampanya kapsamında, oyuncak, gıda, battaniye, ısıtıcı, halı, yorgan ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeler temin edildi.
Bodrum
Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde yardım toplama merkezine gelenler deprem bölgesine destekte bulunmayı sürdürüyor.
Kaymakamlık ve belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan malzemeler, AFAD aracılığıyla afet bölgesine ulaştırılıyor.
Çalışmaları, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar başta olmak üzere Bodrum Belediyesi yetkilileri ile birçok STK yetkilileri de takip ediyor.
Seydikemer
Muğla Valiliği, Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediyesi koordinesinde vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri İlçe Kapalı Spor Salonu ve belediye binasında toplandı.
Yardımlar gönüllüler tarafından tırlara yüklendi. Malzemeleri taşıyan 3 tır, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve ilçe protokolünün katılımıyla deprem bölgesine dualar eşliğinde uğurlandı.
Fethiye
Valilik ve Fethiye Kaymakamlığı koordinesinde kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından getirilen gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri, İlçe Gençlik Spor Salonu ve belirlenen merkezlerde toplandı.
Malzemeler gönüllüler tarafından tırlara yüklendi.
Yardımları taşıyan 3 tır, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman ve ilçe protokolünün katılımıyla deprem bölgesine gönderildi.
Fethiye Belediyesinin topladığı yardımlar ise 6 tır ve 1 kamyon ile deprem bölgesine uğurlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.