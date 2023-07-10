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İsveç Başbakanı: Türkiye ile işbirliği formatında yeni ikili güvenlik diyaloğu kuracağız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "İsveç için güzel bir gün. (Türkiye ile) İşbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağız." dedi.

Behlül Çetinkaya, Atila Altuntaş  | 10.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
İsveç Başbakanı: Türkiye ile işbirliği formatında yeni ikili güvenlik diyaloğu kuracağız

Sweden

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinin ardından Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararına ilişkin, "İsveç için güzel bir gün. (Türkiye ile) İşbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ülkesinin NATO üyeliği başvurusu hakkında yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması yönünde çok büyük bir adım atıldığını belirten Kristersson, Türkiye ile işbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracaklarını söyledi.

İsveç'in Türkiye'ye Madrid'de verdiği taahhütlere uymaya devam edeceğinin de altını çizen Kristersson, "Bu, İsveç'in uzun vadeli bir taahhüdü. NATO üyesi olmak için yaptığımız bir şey değil." dedi.

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin de görüşmede ele alındığını söyleyen Kristersson, "İsveç olarak Türkiye'nin AB sürecini destekliyoruz. Modernize edilmiş bir Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda da desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonlarına da değinen Kristersson, "Bu provokasyonlar İsveç'in NATO'ya girmemesi için yapılmıştı. Ayrıca Türkiye ve Müslümanlara hakaret etmek için yapılmıştı. Bence bunu yapanlar aklını başına almalı ve tehlikeli bir dünyada yaşadığımızı görmeli." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström​​​​​​​ de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vilnius'ta bu akşamki müzakerelerin ardından İsveç'in NATO üyesi olması konusunda Türkiye'yle anlaşmaya vardık. Bu katılım sürecinin başlayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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