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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kisvarda ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası Merkür Arena’da açıklamalarda bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını, NATO'nun tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını ve Türkiye'nin AB sürecinin İsveç tarafından destekleneceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Vilnius

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

İsveç ve Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için çalıştığını ifade eden Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadelesinin katılımdan sonra devam edeceğini vurguladı.

Stoltenberg, "Türkiye ile İsveç, bugün ikili bir güvenlik mekanizması kurulması konusunda uzlaştı. NATO da bu alandaki çalışmalarını ciddi şekilde artıracak. Ben de NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atayacağım." diye konuştu.

Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi.


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