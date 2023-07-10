Dolar
26.09
Euro
28.70
Altın
1,925.34
ETH/USDT
1,870.00
BTC/USDT
30,230.00
BIST 100
6,270.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesimi yapılan çalışanların ardından ulaşıma açıldı.
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Tuğçenur Akgün  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladı

New York
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamak üzere TBMM'ye iletme taahhüdü dahil Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yayımlanan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

"Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullanan Biden, İsveç'i NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e de kararlı desteği için teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden kapatılan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
İsveç Başbakanı: Türkiye ile işbirliği formatında yeni ikili güvenlik diyaloğu kuracağız
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
Üst düzey Türk yetkili: Türkiye, yaptırımların kaldırılması, vize serbestisi ve AB sürecine ilişkin tam destek aldı
Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi

Benzer haberler

İsveç Başbakanı: Türkiye ile işbirliği formatında yeni ikili güvenlik diyaloğu kuracağız

İsveç Başbakanı: Türkiye ile işbirliği formatında yeni ikili güvenlik diyaloğu kuracağız

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladı

Üst düzey Türk yetkili: Türkiye, yaptırımların kaldırılması, vize serbestisi ve AB sürecine ilişkin tam destek aldı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak
Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi

BM, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması için temasların sürdüğünü duyurdu

BM, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması için temasların sürdüğünü duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet