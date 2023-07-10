Üst düzey Türk yetkili: Türkiye, yaptırımların kaldırılması, vize serbestisi ve AB sürecine ilişkin tam destek aldı
Üst düzey Türk yetkili, Vilnius'taki üçlü toplantıda Türkiye'nin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını bildirdi.
Brüksel
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