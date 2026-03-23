Dolar
44.30
Euro
51.24
Altın
4,494.59
ETH/USDT
2,042.50
BTC/USDT
67,829.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD'nin Basra'daki Hark Adası'na çıkarma yapmak için personel sevkiyatını hızlandırdığı iddiası

ABD'nin İran'ın petrol terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıkları kapsamında bölgeye personel sevkiyatını hızlandırdığı iddia edildi.

Faruk Hanedar  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
ABD'nin Basra'daki Hark Adası'na çıkarma yapmak için personel sevkiyatını hızlandırdığı iddiası

Kudüs

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenlemeyi değerlendiriyor.

Üst düzey ABD'li yetkililer, son günlerde İsrail ve diğer ülkelerdeki muhataplarına ABD'nin Hark Adası'nı işgal etmek için saldırı başlatmaktan başka seçeneği kalmayabileceğini bildirdi.

Konuya vakıf ABD'li bir kaynak, Amerikan ordusunun Hark Adası'na çıkarma yapmak için Orta Doğu'ya binlerce deniz piyadesi ve donanma personeli sevkiyatını hızlandırdığını söyledi.

Haberde, bu sevkiyatın, hafif uçak gemisi işlevi gören amfibi saldırı gemisi USS Boxer'ın yanı sıra amfibi nakliye gemileri USS Portland ve USS Comstock'tan oluşan USS Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nu kapsadığı ve bu üç geminin yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve ek muharebe personelini taşıdığı belirtildi.

Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın İran'ın petrol ihracatının ana merkezi konumunda olduğu ve buradan ham petrolün yüzde 90'ının Çin'e gönderildiği kaydedilen haberde, son günlerde adanın işgal edilip edilmemesi konusunda ABD yönetimi içinde tartışmaların başladığına dikkati çekildi.

İran’ın petrol ihracındaki atardamarı: Hark Adası

Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

Yüzölçümü küçük olmasına rağmen İran’ın enerji altyapısının merkezinde yer alan adanın bir bölümü petrol terminalleri, boru hatları ve dev depolama tanklarından oluşuyor.

Hark Adası’nda doğrudan petrol üretimi yapılmıyor. İran kara sularında ve açık denizde bulunan Ebu Zer, Furuzan ve Durud adlı petrol sahaları ile karadaki bazı petrol sahalarından çıkarılan ham petrol, deniz altı boru hatları aracılığıyla adadaki büyük depolama ve yükleme tesislerine taşınıyor. Petrol, depolama tanklarında saklanıyor veya dev tankerlerle başta Asya pazarlarına sevk ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

ABD'nin Basra'daki Hark Adası'na çıkarma yapmak için personel sevkiyatını hızlandırdığı iddiası

ABD'nin Basra'daki Hark Adası'na çıkarma yapmak için personel sevkiyatını hızlandırdığı iddiası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet