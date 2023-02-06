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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
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İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.

Şükrü Gündüz, Muhammed Gencebay Gür, İbrahim Halil Aktürk, Hasan Hüseyin Kul, İrem Demir   | 06.02.2023
İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem, hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardımların yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır."

Deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin sevkiyatı sürüyor

Depreme ilişkin çalışmaların sevk ve idaresi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Havalimanı'nda toplanma merkezi oluşturuldu.

Deprem bölgelerindeki çalışmalara katılmak için gelen AFAD, UMKE, İstanbul İtfaiyesi ve ilçe belediyelerine ait arama-kurtarma ekipleri burada toplandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden arama-kurtarma ekipleri, deprem bölgesine ulaşmak üzere uçaklara yönlendirildi. Adana'ya intikal edecek ekiplerin deprem bölgelerine gitmeleri sağlanacak.

Ekiplerle beraber çok sayıda yardım malzemesi de gönderilirken çeşitli sivil toplum kuruluşları AFAD'ın koordinesinde bölgede yardım çalışmalarına katılacak.

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA) ekibi de kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere uçakta bulunuyor.

 Arama kurtarma ekipleri İstanbul'dan uçaklarla deprem bölgesine gidiyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma ekibini taşıyan uçakların hareket ettiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerini taşıyan ilk uçakların deprem bölgesine gitmek için İstanbul'dan havalandığını belirtti.

Yerlikaya, "Arama kurtarma ekiplerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan uçaklarımız, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında ekiplerin havalimanından uçaklara sevkine ilişkin görüntüler de yer aldı.

Trakya'dan ekipler deprem bölgesine gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Edirne'den ekipler bölgeye gitmek için hazırlıklarını yaptı.

Kentten AFAD, UMKE, 112 ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 42 personel ve 4'ü ambulans 12 araç, bölgeye hareket etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden etkilenen illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kentten arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye acil şekilde hareket ettiğini belirten Kırbıyık, "Gün, birlik ve beraberlik günü. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde AFAD İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kentten AFAD, UMKE, 112 ve Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğünden 38 personel ve 2'si ambulans 12 araç, bölgeye hareket etti.

Tekirdağ'dan da AFAD ekipleri bölgeye hareket etti. Vali Aziz Yıldırım, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin yaşanmasının üzüntüsü içerisindeyim. Devletimiz tüm güçleri ile deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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