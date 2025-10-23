Dolar
41.98
Euro
48.83
Altın
4,110.93
ETH/USDT
3,892.00
BTC/USDT
109,493.00
BIST 100
10,634.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile heyetler arası görüşmelere katıldı
logo
Gündem

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 47 zanlı yakalandı

İstanbul'da, elebaşılığını B.B, B.C.G. ve U.C.G'nin yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 47 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul ve Türkiye genelinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren maskeli kişilerce, başta çalıntı araç veya motosiklet ile "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit", "yağma" ve "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama" eylemlerini gerçekleştiren suç örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, İtalya'da cezaevinde olan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan B.B. ile son döneme kadar beraber hareket ettiği ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan ve Rusya'da cezaevinde olduğu değerlendirilen B.C.G. ile yurt dışında firari U.C.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 47 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin ikamet aramalarında pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 37 parça satışa hazır uyuşturucu madde, 11 narkotik içerikli hap, 2 hassas terazi, 360 farklı ebatlarda fişek ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, firari şüphelileri aramaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm suç örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizlerin "yağmur ormanları" mercan resifleri iklim krizinin gölgesinde yok oluyor
Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 8,7 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı
Yargıtay, iş arkadaşının gizlice fotoğrafını çekmeyi "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu saydı
Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Toprak konusunda taviz vermeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Toprak konusunda taviz vermeyeceğiz

AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 47 zanlı yakalandı

Moskova Borsası, ABD’nin yeni Rusya yaptırımlarının ardından düşüşle açıldı

Moskova Borsası, ABD’nin yeni Rusya yaptırımlarının ardından düşüşle açıldı
NATO Genel Sekreteri Rutte, Putin'in "kararlı baskıyla" ateşkese ikna edilebileceğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Putin'in "kararlı baskıyla" ateşkese ikna edilebileceğini söyledi
Trump: Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi

Trump: Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet