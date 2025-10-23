Dolar
Ekonomi

Moskova Borsası, ABD’nin yeni Rusya yaptırımlarının ardından düşüşle açıldı

Moskova Borsası (MOEX), ABD’nin Rusya’nın en büyük petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil’e yaptırım uygulamasının ardından güne düşüşle başladı.

Emre Gürkan Abay  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Moskova Borsası, ABD’nin yeni Rusya yaptırımlarının ardından düşüşle açıldı

Moskova

Haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başlayan MOEX, yüzde 3,38 değer kaybederek, 2.564 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 3,38 düşüşle 989 puanın altına geriledi.

ABD’nin yaptırım listesine giren Rosneft’in hisse fiyatı yüzde 2,87 gerileyerek 390 rubleye, Lukoil’in hisse fiyatı da yüzde 3,26 azalarak 5 bin 854 rubleye düştü.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,43 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,77 seviyesine çıktı.

ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu da Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına kısıtlama da içeren 19’uncu yaptırım paketini kabul etti.

