Dolar
42.61
Euro
49.63
Altın
4,197.32
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,265.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Irak'ın işgali sırasında çekilmiş askerlik fotoğrafını paylaştı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabında 20 yıl önce Irak'ın "işgali" sırasında subay olarak görev yaptığı döneme ait bir fotoğrafı paylaşarak eski tim arkadaşlarını andı.

Nuri Aydın  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Irak'ın işgali sırasında çekilmiş askerlik fotoğrafını paylaştı

İstanbul

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Irak'ın başkenti Bağdat'ta silah arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Söz konusu fotoğraftakilerin tim arkadaşları olduğunu belirten Hegseth, "Timimiz. 20 yıl önce bugün. Bağdat’ta hava indirme operasyonu öncesi baskın görevindeydik. Bu adamlar, görevimiz ve aramızdaki kardeşlik. Hepsi her gün aklımda." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Hegseth, görevdeki asker ve gazilere verdikleri desteğin önemine dikkati çekerek, "Bakanlıkta, savaşçılarımıza hizmet ediyoruz ve özellikle zor zamanlarda onların yanında duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusuna 2003'te katılan ve subay olarak görev yapan Hegseth, hizmet süresi boyunca Guantanamo, Irak ve Afganistan'da yer almıştı.

Orduda binbaşı rütbesine kadar yükselen Hegseth 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Hegseth’in adaylığı ve hakkındaki iddialar tartışma yaratmıştı

Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Ardından, Hegseth’in işe alkollü gittiği yönündeki iddiaların yanı sıra, ismi açıklanmayan bir kadının da 2017’de California’daki bir otel odasında Hegseth’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu polise bildirdiği ortaya çıkmıştı.

Cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunan Hegseth, 14 Ocak'ta Senatodaki onay oturumunda bir soruya verdiği yazılı cevapta, kendisini "cinsel saldırıyla suçlayan kadına 50 bin dolar ödediğini" itiraf etmişti.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi
Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
SETA'da "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" adlı konferans düzenlendi
Dışişleri Bakanı Fidan: 8 Aralık Suriye halkı için yeni bir umut ve başlangıç oldu
İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

Benzer haberler

Musk, DOGE’un "biraz başarılı" olduğunu ancak geçmişe dönse bu görevi kabul etmeyeceğini belirtti

Musk, DOGE’un "biraz başarılı" olduğunu ancak geçmişe dönse bu görevi kabul etmeyeceğini belirtti

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Irak'ın işgali sırasında çekilmiş askerlik fotoğrafını paylaştı

ABD Temsilciler Meclisine ülkenin NATO'dan ayrılmasını öngören yasa tasarısı sunuldu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Avrupa ile savaşma niyetinde değiliz ancak düşmanca adımlara karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Avrupa ile savaşma niyetinde değiliz ancak düşmanca adımlara karşılık vereceğiz
ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak otoyola acil iniş yaparken otomobile çarptı

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak otoyola acil iniş yaparken otomobile çarptı
Trump yönetimi, ticaret savaşından etkilenen Amerikalı çiftçilere nefes aldırmayı hedefliyor

Trump yönetimi, ticaret savaşından etkilenen Amerikalı çiftçilere nefes aldırmayı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet