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Gündem

İstanbul'da İETT otobüslerinin karıştığı iki kaza meydana geldi

Yeşilköy'de, İETT otobüsünün kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Başakşehir'de de kavşakta yan yana dönmeye çalışırken çarpışan 2 İETT otobüsünden biri kaldırıma çıktı.

İlyas Kaçar  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
İstanbul'da İETT otobüslerinin karıştığı iki kaza meydana geldi

İstanbul

Bakırköy ve Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüslerinin karıştığı 2 trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi'nde 34 HO 1869 plakalı İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada bir yolcu hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıya ayakta müdahale etti.

Olay yerine gelen ekiplerin yol aydınlatma direğindeki elektrik bağlantısını kesmesinin ardından otobüs çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Otobüslerden biri kaldırıma çıktı

Başakşehir Olimpiyat Stadı mevkisinde kavşaktan yan yana dönmeye çalışan 2 İETT otobüsü çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otobüslerden biri kaldırıma çıktı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 2 otobüsten birinin kaldırıma çıkması ve trafiğin aksadığı yolda çok sayıda İETT otobüsünün arka arkaya beklemesi yer aldı.

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