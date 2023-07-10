İstanbul'da İETT otobüslerinin karıştığı iki kaza meydana geldi
Yeşilköy'de, İETT otobüsünün kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Başakşehir'de de kavşakta yan yana dönmeye çalışırken çarpışan 2 İETT otobüsünden biri kaldırıma çıktı.
İstanbul
Bakırköy ve Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüslerinin karıştığı 2 trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi'nde 34 HO 1869 plakalı İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada bir yolcu hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıya ayakta müdahale etti.
Olay yerine gelen ekiplerin yol aydınlatma direğindeki elektrik bağlantısını kesmesinin ardından otobüs çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Otobüslerden biri kaldırıma çıktı
Başakşehir Olimpiyat Stadı mevkisinde kavşaktan yan yana dönmeye çalışan 2 İETT otobüsü çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otobüslerden biri kaldırıma çıktı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 2 otobüsten birinin kaldırıma çıkması ve trafiğin aksadığı yolda çok sayıda İETT otobüsünün arka arkaya beklemesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.