Marmaray makinistinin raylarda fark ettiği yavru kediyi kurtarması kamerada
Bakırköy'de Marmaray makinistinin durağa yaklaştığı sırada raylarda gördüğü yavru kediyi kurtardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul
Halkalı istikametinde seyreden Marmaray treninin makinisti, Bakırköy durağına yaklaştığı sırada rayların üzerinde yavru bir kedi gördü.
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Treni durdurarak araçtan inen makinist, yavaş ve dikkatli hareketlerle raylardaki kediyi alarak duraktaki bir yolcuya teslim etti.
Makinist, yolcuların "Bravo" ve "Olacak şey değil, Allah razı olsun" tezahüratları ve alkışları eşliğinde trene bindi.
O anlar durakta bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.