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Beşiktaş'taki alt geçitte özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'taki alt geçitte özel halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlyas Kaçar, Berfin Kıraç, Yağız Ekrem Çiftçi  | 11.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Beşiktaş'taki alt geçitte özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

Balmumcu Alt Geçidi'nde ilerleyen özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevresindeki araçların hızla uzaklaştığı otobüsten yolcular da tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alt geçit tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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