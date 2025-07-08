Tokat'ta düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs istinat duvarına çarptı, 13 kişi yaralandı
Tokat'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.
Tokat
Van'dan İstanbul'a düğüne gitmek için yola çıkanların bulunduğu M.Ş. (45) yönetimindeki 65 S 0295 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Akıncı köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, Reşadiye ve Niksar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
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