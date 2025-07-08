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Tokat'ta düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs istinat duvarına çarptı, 13 kişi yaralandı

Tokat'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ekber Türkoğlu  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Tokat'ta düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs istinat duvarına çarptı, 13 kişi yaralandı

Tokat

Van'dan İstanbul'a düğüne gitmek için yola çıkanların bulunduğu M.Ş. (45) yönetimindeki 65 S 0295 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Akıncı köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, Reşadiye ve Niksar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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