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Kocaeli'de kaza yapan otomobilin bisikletli çocuğa çarpması araç kamerasında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaza yapan otomobilin bisikletli çocuğa çarpması araç kamerasınca kaydedildi.

Sefa Tetik  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Kocaeli'de kaza yapan otomobilin bisikletli çocuğa çarpması araç kamerasında

Kocaeli

Güney Mahallesi Sancak Caddesi'nde seyreden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 HTF 103 plakalı otomobil ile 41 K 4755 plakalı otomobil sokak kesişiminde çarpıştı.

Savrulan 41 K 4755 plakalı otomobil, o sırada yoldan geçen bisikletli bir çocuğa çarptı.

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Araç ile park halindeki bir otomobilin arasında kısa süreli sıkışan çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaza sonrası savrulan otomobilin çocuğa çarpması ve yoldan geçenler ile otomobil sürücülerinin çocuğun yardımına koşması yer alıyor.

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