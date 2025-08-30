Dolar
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, üçüncü gün etkinliklerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Yaşam

Kocaeli'de "özel" hastalar evden çıkmadan sağlık hizmeti alıyor

Kocaeli'de sağlık çalışanları, yaşlı, yatalak ve engelli bireylere evlerinde sağlık hizmeti vererek onların gönüllerine dokunuyor.

Cem Ali Kuş  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Kocaeli'de "özel" hastalar evden çıkmadan sağlık hizmeti alıyor Fotoğraf: Ümit Ülker/AA

Kocaeli

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, "evde sağlık hizmeti" kapsamında engelli, yatağa bağımlı, kronik hastalığı ya da hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin ayağına giderek, muayene, enjeksiyon, kan tahlili, sonda değişimi, pansuman, ilaç raporu, engelli sağlık kurulu raporu gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evde sağlık birimi, hastalara en iyi şekilde sağlık hizmeti sunabilmek için özveriyle görev yapıyor.

İl genelinde 29 ekip, 10 uzman hekim, 7 pratisyen hekim, 6 diş hekimi, 35 hemşire, 4 ebe, 36 sağlık teknikeri, 1 sosyal çalışmacı, 4 diş protez teknisyeni, 3 acil tıp teknisyeni, 9 tıbbi sekreter ve 19 şoför ile yıllık ortalama 15 bin kişiye evde sağlık hizmeti veriliyor.

"Hastalarımız konforları yüksek şekilde hizmet almakta"

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Sefer Bilgi, AA muhabirine, Gebze bölgesinde sağlık personelinin günde 50 hastanın evine giderek sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Hastaların uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Bilgi, "Hasta, karşısında onunla ilgilenen bir ekip gördüğünde pozitif anlamda çok mutlu olup oradaki işbirliğine açık hale geliyor. Bunun dışında hastaların hastaneye gelmemesi yoğunluğu artırmadığı gibi hastalar ev konforunda hizmet alıyor." dedi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi Sorumlusu Turgut Özcan da bölgede bulunan 3 binden fazla hastayı düzenli evlerinde ziyaret ettiklerini kaydetti.

Evde sağlık hizmetinden bahseden Özcan, şöyle devam etti:

"Hastalarımıza doktor veya hemşire gerekiyorsa evlerine gönderiyoruz ve hastalarımızın şikayetlerini gideriyoruz. Özellikle birçok hastanın hastaneye gelip ilaç yazdırma şansı yok ya da raporlarının yenilenmesi gerekiyor. Evde sonda veya enjeksiyon takılması gereken hastalar da oluyor. Bütün bunları evde sağlık ekibi olarak yapıyoruz.

Hastalarımızın online işlemleri de oluyor, e-rapor yenilenmesi gibi veya hastaneye gelmeleri gerekiyor. Koordinasyonunu sağlayıp hastayı ilgili birimlere yönlendiriyoruz. Branş hekimlerimizle görüşüp hastalarımızın muayenelerini sağlıyoruz. Hastalarımızın beslenmeyle ilgili sorunları varsa diyet uzmanlarımızı gönderip beslenmelerini ayarlıyoruz. Mama raporlarını çıkarıyoruz. Hastalarımızın evde fizyoterapi ihtiyacı varsa fizyoterapi doktorlarımızı yönlendiriyoruz."

Özcan, sağlık çalışanlarının kıymetli bir hizmet sunduğunu vurgulayarak, "Vatandaşımızın konforu için çok önemli. Hastalarımızın çoğunluğu yatağa bağımlı olduğu için olmazsa olmaz bir hizmet. Bir hastayı bir yerden alıp başka bir yere götürmek çok zahmetli ve zor iştir. Dolayısıyla hastalarımızın Sağlık Bakanlığının her türlü imkanından evinde yararlanabiliyor olması çok değerli bir hizmet." ifadelerini kullandı.

Evde sağlık hizmeti, hasta yakınlarına da psikolojik olarak güç veriyor

Hasta yakınlarının devleti yanında hissetmesinin kendilerine manevi güç verdiğine değinen Özcan, "Sürekli bakım gerektiren hastaların yakınları da gerçekten neredeyse hasta gibiler, zor bir durum. Bu insanların yanında olduğunuzu hissettirmenizle 'Bir şey olursa ne yaparım?' korkusundan kurtuluyorlar. O imkanları hissetmesi, psikolojik olarak da güçlü olmasını sağlıyor." dedi.

"Kelebek hastalığı" olarak bilinen genetik cilt rahatsızlığı bulunan Kader Burhan'ın annesi Meliha Burhan ise sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, evden çıkmadan her türlü sağlık ihtiyacının karşılandığını söyledi.

