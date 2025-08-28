Dolar
41.04
Euro
48.05
Altın
3,414.42
ETH/USDT
4,528.20
BTC/USDT
113,055.00
BIST 100
11,368.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

İstanbul'da düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı tamamlandı

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı sona erdi.

Fatma Nur Duman Arı, Rüveyda Mina Meral  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
İstanbul'da düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı tamamlandı Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

Istanbul

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda düzenlenen, çeşitli konularda çalıştaylar yapılan programda Capetown'dan Doha'ya, Tiran'dan Zanzibar'a uzanan geniş katılımla İslam dünyasından alimler bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konferansla, İslam ümmetini ve tüm insanlığı seferber etmek, saldırıları durdurmak, insani koridorlar açmak ve Gazze halkına ihtiyaç duyduğu tüm yardımı ulaştırmak, İslami ittifakı tesis etmek, soykırım, ırkçılık, her türlü zulüm ve insani ve ahlaki ilkelere yönelik ağır ihlalleri önlemek ve faillerin adil bir şekilde cezalandırılmasını temin etmek üzere "İnsani Hılfü'l-Fudul"un tesis edilmesi hedeflendi.

İnsan hakları, parlamento ve insani kuruluşlardan oluşan uluslararası kurumsal bir ittifak kurmak, Gazze'ye yönelik gerçekleşen saldırıları engellemek ve tekrarını önlemek, konferans hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla devlet başkanlarına ziyaret heyetleri oluşturmak ve kalıcı, güçlü bir komite veya kurum kurarak, konferans kararlarını takip ve icrasını sağlamak da hedefler arasında yer aldı.

Konferansta çalıştaylar, paneller ve basın toplantılarıyla Gazze'ye yönelik insani yardım güçlendirilerek uluslararası sorumluluklar aktarıldı.

Program kapsamında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yarın kılınacak cuma namazı sonrası, Müslüman alimler tarafından sonuç bildirgesinin okunması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
İstanbul'da düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı tamamlandı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz

Benzer haberler

İstanbul'da düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı tamamlandı

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında çalıştaylar yapıldı

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
İslam Alimleri Vakfı Başkanı Hacımüftüoğlu: Gazze'de insanlık yanıyor

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Hacımüftüoğlu: Gazze'de insanlık yanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet