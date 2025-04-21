Dolar
38.19
Euro
44.17
Altın
3,404.94
ETH/USDT
1,624.70
BTC/USDT
86,942.00
BIST 100
9,327.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul merkezli sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı yakalandı

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 ilde sosyal medya platformlarında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa ilişkin jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Ferhat Yasak, Elif Somuncu  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
İstanbul merkezli sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı yakalandı

İstanbul

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, 8 Ekim 2024 ile 10 Ocak'ta toplam 45 zanlının yakalandığı soruşturmanın kapsamı, ses kayıtları, resim ve belgeler ile HTS kayıtları, MASAK verileri, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarından alınan verilerin incelenmesi doğrultusunda derinleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapılan incelemede, bazı şüphelilerin banka hesaplarında 2017-2024'ü kapsayan dönemde yaklaşık 4,6 milyar liralık hesap hareketi olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Trabzon ve Adana olmak üzere 9 ilde, 18 Nisan'da düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından 5 şüpheli dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı, 19 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın ilk iki aşamasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 45 şüpheliden 40'ı sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nisan ayında 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Franciscus için taziye mesajı
İstanbul merkezli sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı yakalandı
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde istihdamı canlandırmak için 77 binden fazla kontenjan tahsis edildi

Benzer haberler

İstanbul merkezli sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı yakalandı

Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

Fırat'ın incisi Rumkale'de atlı birlikler göreve başladı

Siirt'te yaralı kızıl şahin koruma altına alındı, ayı yavrusu sütle beslenip doğaya salındı

Siirt'te yaralı kızıl şahin koruma altına alındı, ayı yavrusu sütle beslenip doğaya salındı
Almanya'da dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 zanlı Türkiye'de operasyonla yakalandı

Almanya'da dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 zanlı Türkiye'de operasyonla yakalandı
Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 17.00'den itibaren kapatılacak

Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 17.00'den itibaren kapatılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet