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İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur'' uygulaması yaptı.

Yağız Ekrem Çiftçi, Yasin Cingöz, Hamdi Dindirek  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması Fotoğraf: Hamdi Dindirek/AA

İstanbul

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

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Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

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