Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan binanın enkazı kaldırıldı
Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan yanındaki binanın enkazı kaldırıldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul
Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı apartmanın bitişiğinde riskli olduğu tespit edilen 4 katlı binanın yıkımı tamamlandı.
Kontrollü şekilde yıkılan bina ile çöken apartmanın enkazının kaldırılmasının ardından Belediye Caddesi ve Geçit Sokak trafiğe açıldı.
Ekipler enkazın kaldırıldığı alanı güvenlik şeridine aldı.
Yaralılardan 3'ü hastaneden taburcu edildi
Özel Biruni Üniversitesi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen 3 yaralı taburcu edildi.
Aralarında 6 aylık kız çocuğunun da bulunduğu, tedavisi süren 5 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe durumda gözlem altında tutulurken, genel durumu iyi olan bir yaralı ile ameliyat edilen bir yaralı da yoğun bakımda tedavi görüyor.
Yaralılardan 2'si ise beyin cerrahi ve göğüs cerrahi servislerindeki doktorlar tarafından takip ediliyor.
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Hayatını kaybeden 35 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Dovletyar Charyyev'in cenazesi, yakınları tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alındı.
Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenaze, buradaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca ülkesi Türkmenistan'da defnedilecek.
Charyyev'in amcasının oğlu Toymyrat Hudaybardyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılan binanın altında kalarak yaralanan bazı kişilerin de akrabası olduğunu söyledi.
Hudaybardyev, binanın altına dönerci dükkanı açıldıktan sonra alanın büyütüldüğünü ve kolonların yıkıldığının söylendiğini ifade etti.
Yaralı olan diğer akrabalarının durumlarnın iyi olduğunu belirten Hudaybardyev, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin bitmesinin ardından cenazeyi ülkelerine götüreceklerini anlattı.
Öte yandan hayatını kaybeden Charyyev''in 4 yıl önce İstanbul'a geldiği, bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 4 kişi adliyede
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çöken binanın sahibi H.M.G, giriş kattaki döner dükkanı sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D. ile eski iş yeri sahibi Ö.K. sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.