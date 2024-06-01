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İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonunda uyuşturucu imal eden 8 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal edenlere yönelik İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını, 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonunda uyuşturucu imal eden 8 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde "Narkoçelik-19" operasyonu düzenlendi.

8 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 257 kilogram skunk, 220,5 kilogram metamfetamin, 2,5 kilogram toz esrar ve 71 bin uyuşturucu hap ile 9 hassas terazi, bir hap basma makinesi, 3 pres makinesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda araç gereç ve bir miktar Türk lirası ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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