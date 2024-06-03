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İstanbul'da iki metro hattında arıza yaşandı

Yenikapı-Kirazlı ve Bakırköy-Kayaşehir metro hatlarında teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu.

İbrahim Halil Aktürk, İrem Demir  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
İstanbul'da iki metro hattında arıza yaşandı

İstanbul

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seyir halindeki metroların yönlerinin karışması nedeniyle teknik arıza yaşandı.

Arıza seferlerde gecikmeye yol açtı, metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

Esenler istasyonunda bekleyen yolcuların, rayların üstünden atlayarak metroya binmek için karşı yöne geçtiği görüldü.

İstasyonda, gecikmenin teknik arızadan kaynaklandığı yönünde anons yapıldı.

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan teknik arızaya ilişkin ise Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji dalgalanması sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir-İncirli istasyonları arasında yapılmaktadır."

Her iki hatta da teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

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