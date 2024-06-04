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Dünya

BM raportörlerinden Chicago'daki sistematik ırkçı polis şiddetine karşı daha çok eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD'nin Chicago kentindeki Afrika ve Latin kökenlilere karşı sistematik ırkçı polis şiddeti ve suistimaline çözüm bulmak için daha fazla eylem çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
BM raportörlerinden Chicago'daki sistematik ırkçı polis şiddetine karşı daha çok eylem çağrısı

Cenevre

BM raportörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Chicago'nun "ciddi suçları itiraf ettirmek için işkenceye başvuran kolluk kuvvetleriyle ilgili uzun bir geçmişi olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "İddia edilen bu iğrenç insan hakları ihlallerinin köklerinin büyük ölçüde sistematik ırkçılığa dayandığı, Afrika ve Latin Amerika kökenli insanları orantısız bir şekilde etkilediği görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu uygulamaların bireyler ve toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisinin olduğu vurgulanan açıklamada, bazıları çocuk birçok Afrika ve Latin Amerika kökenlinin gerekçesiz tutuklandığı ve cinayet dahil çok ciddi suçlara ilişkin itirafları imzalamak için işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu itirafların yanı sıra daha geniş sistematik ırkçılık ve Chicago'nun ceza yargılaması sistemindeki polis suistimallerinin, yaşlılar ve işkence mağdurları dahil birçok kişinin haksız mahkumiyetine ve bireylerin uzun süre sağlık hizmetlerine yeterli erişim olmaksızın haksız yere hapsedilmesine yol açtığı bildirildi." denildi.

Chicago'daki Afrika ve Latin kökenlilere karşı sistematik ırkçı polis şiddetine ve suiistimallere çözüm bulmak için daha fazla eylem çağrısında bulunulan açıklamada, topluluklarda önemli bir "dalgalanma etkisi" oluşturulacak şekilde hayatların çalındığı vurgulandı.

Açıklamada, Chicago'da bildirilen insan hakları ihlallerini ele almak için adımlar atıldığı kaydedilirken, suistimalleri gidermeye yönelik çabaların uygulamada çok yavaş olduğu gerekçesiyle endişe duyulduğu bildirildi.

İlgili federal, eyalet ve yerel yetkililerine Chicago'daki durumu tam olarak ele almak ve düzeltmek için acil ve kapsamlı eyleme geçme çağrısı da yapıldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

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