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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Alanya'da yakalandı

Interpol'ün "sahtecilik" suçundan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Mustafa Kurt  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Alanya'da yakalandı

Antalya

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belçika adli makamlarınca "sahtecilik" suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu B.A'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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