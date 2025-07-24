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Spor

İstanbul'daki karting yarışlarına sıcak hava engeli

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kütahya Çini Spor Kulübü (KÇSK) tarafından Tuzla'da düzenlenmesi planlanan MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak Tuzla yarışları, aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle ertelendi.

Fatih Gazioğlu  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
İstanbul'daki karting yarışlarına sıcak hava engeli

Ankara

TOSFED'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğin, medikal delege Dr. Osman İrez'in önerisi doğrultusunda ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı hava sıcaklıklılarının yaratabileceği sağlık riskleri göz önünde bulundurularak, yarışma süresince doğrudan güneşe maruz kalacak sporcu ve görevli personelin sağlığını korumak amacıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

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