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AKOM'dan İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağını açıklayarak vatandaşları uyardı.

Hasan Hüseyin Kul  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
AKOM'dan İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamada, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağı kaydedildi.

Sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasıyla haftanın en sıcak gününün yaşanacağına değinilen açıklamada, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek poyrazın, pazar gününe kadar aralıklarla saatte 20 ila 50 kilometre şiddetinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

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Açıklamada, poyrazın gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına yol açacağı, bu nedenle pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

AKOM, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşan sıcaklıklara karşı özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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