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İstanbul merkezli 6 ilde kripto para danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık yapan 22 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kripto para danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Somuncu  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
İstanbul merkezli 6 ilde kripto para danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık yapan 22 zanlı yakalandı

İstanbul

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, farklı illerde ofis kurarak kripto para yatırım danışmalığı yapma vaadiyle bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasına ilişkin "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İI Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Başakşehir merkezli kurulduğu tespit edilen örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İstanbul'da 6, Kayseri'de 8, Mersin'de 5, Adana, Ankara ve Tekirdağ'da birer olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı 427 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

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