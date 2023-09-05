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İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı Fotoğraf: Berk Özkan/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'a kadar İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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