Gündem

Türkiye, İspanya'daki tren kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyor

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da meydana gelen tren kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Türkiye, İspanya'daki tren kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın Adamuz kasabasında dün meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dilekleri sunularak yaralılara acil şifalar dilendi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazada 39 kişi hayatını kaybetmişti.

