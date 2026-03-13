Dolar
44.19
Euro
50.67
Altın
5,094.66
ETH/USDT
2,104.30
BTC/USDT
71,758.00
BIST 100
13,006.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Ekonomi

İspanya'ya ihracat ocak-şubat döneminde rekor kırdı

Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı, yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 1 milyar 604,4 milyon dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek ocak-şubat dönemi performansı kaydedildi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
İspanya'ya ihracat ocak-şubat döneminde rekor kırdı

İstanbul

ABD'nin ticarette korumacı adımları küresel ticaretin seyrine ilişkin belirsizlikleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göre değişen tarife oranları Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunurken Washington bu konuya yönelik karşı adım attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, 1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladı. ABD Başkanı, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

Bu süreçte Türkiye'nin yakın coğrafyadaki ülkelerle ticaret ilişkisinin gelişimi dikkati çekiyor. Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam etmesi iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 1 milyar 604,4 milyon dolara ulaştı. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 540,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İspanya, en fazla ihracat yapılan beşinci pazar olurken bu ülkenin Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 4 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Söz konusu dönemde İspanya'ya yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, otomotiv endüstrisinin 566,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü.

Bu sektörü 257,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 208,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 96,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 93,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri takip etti.

Ülkeye değer bazında en fazla ihracat artışı kaydeden sektörler, 29,4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 25,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 14,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 8,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik ve 6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

TİM verilerine göre 2025 ve 2026 ocak-şubat dönemlerinde İspanya'ya en fazla ihracat yapan sektörler (bin dolar) şöyle:

1 Ocak - 28 Şubat (Bin dolar)
SEKTÖR20252026Değişim (yüzde)
Otomotiv Endüstrisi541.325,84566.679,084,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon243.270,20257.326,415,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri202.914,90208.934,963,0
Elektrik ve Elektronik87.368,7496.119,2210,0
Tekstil ve Hammaddeleri89.643,8593.505,214,3
Demir ve Demir Dışı Metaller59.063,6188.482,0049,8
Çelik99.821,7056.589,59-43,3
İklimlendirme Sanayii53.911,3750.500,52-6,3
Madencilik Ürünleri45.455,2749.919,219,8
Makine ve Aksamları29.414,8134.446,2417,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri13.590,3816.168,8619,0
Fındık ve Mamulleri11.745,6515.144,1628,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri13.960,4914.841,596,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri13.568,3713.467,67-0,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller5.364,4610.241,1090,9
Kuru Meyve ve Mamulleri5.647,476.362,9912,7
Meyve Sebze Mamulleri5.615,206.287,2512,0
Deri ve Deri Mamulleri6.799,896.174,21-9,2
Mücevher5.960,715.768,97-3,2
Halı1.162,191.807,6855,5
Yaş Meyve ve Sebze1.579,531.444,12-8,6
Tütün445,44901,92102,5
Süs Bitkileri ve Mamulleri307,09501,6263,3
Gemi, Yat ve Hizmetleri180,18152,90-15,1
Zeytin ve Zeytinyağı1.127,1337,78-96,6
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi
SGK "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını yalanladı
Hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş izni verilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama
Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen 8 zanlı yakalandı

Benzer haberler

İspanya'ya ihracat ocak-şubat döneminde rekor kırdı

İspanya'ya ihracat ocak-şubat döneminde rekor kırdı

ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit

Madrid'de savaşa karşı "insan zinciri" eylemi yapıldı

ABD'li Senatör Murphy: İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli

ABD'li Senatör Murphy: İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli
Trump, İran milli takımının "güvenlik" gerekçesiyle Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti

Trump, İran milli takımının "güvenlik" gerekçesiyle Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti
İspanya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 7 bin vatandaşını tahliye etti

İspanya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 7 bin vatandaşını tahliye etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet