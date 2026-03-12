Dolar
İspanya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 7 bin vatandaşını tahliye etti

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki istikrarsızlıktan kaynaklanan sebeplerden bu bölgelerden tahliye edilen İspanyolların sayısının 7 bine ulaştığını duyurdu.

Şenhan Bolelli  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Madrid

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran rejimine yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle başlayan gerginliklerde herhangi bir İspanyol vatandaşının zarar görmediği, tahliyelerin devam ettiği, sadece İran'dan yapılan tahliyelerin 7 Mart'ta sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar İran'dan Bakü'ye, Kudüs'ten Ürdün'e, Tel Aviv'den Kahire'ye ve Bahreyn ile Kuveyt'ten Riyad'a olan güzergahlarda toplam dokuz kara tahliye operasyonu yapıldığı, ayrıca Umman'ın başkenti Maskat'tan Savunma Bakanlığı uçaklarıyla üç hava tahliyesi gerçekleştirildiği ve bu bölgelerden tahliye edilen İspanyolların sayısının 7 bine ulaştığı belirtildi.

Mevcut durumda bölgedeki birçok ülkenin hava sahasının, sınırlı geri dönüş operasyonları için kapalı veya kısmen açık durumda olduğunu kaydeden İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Filistin, Ürdün, Katar, Lübnan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Suriye ve Irak için seyahat tavsiyelerini güncellediğini, bu bölgeleri yüksek riskli olarak değerlendirip, bu nedenle seyahatten kaçınılmasını tavsiye ettiğini vurguladı.

İspanya, vatandaşlarına, İsrail gibi bazı ülkelere seyahatten kesinlikle kaçınılmasını öneriyor.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Orta Doğu ülkelerinde 30 bin kadar İspanyol vatandaşının bulunduğunu ve önceliklerinin bu kişilerin tahliyesi olduğunu açıklamıştı.

