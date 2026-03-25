Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomiye etkileriyle mücadele sözü verdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'da başlayan "yasa dışı, absürt, acımasız savaşın" ekonomiye olumsuz etkileriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Şenhan Bolelli  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Madrid

Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan Orta Doğu'daki çatışmalarda hükümetinin aldığı tutumu açıklamak için Meclis Genel Kurulunda konuştu.

İran'a saldırıların ve bu ülkenin karşılık vermesiyle başlayan çatışmaların küresel boyutta büyük bir felakete yol açtığına dikkati çeken Sanchez, "Bu tam bir felaket. 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 2 bin kişi öldü, İran ve Lübnan'da dört milyondan fazla kişi yerinden edildi, askeri operasyonlara yaklaşık 12 milyar avro kamu parası harcandı, turizmde, deniz ticaretinde ve küresel hava trafiğinde ciddi bir daralma var. Küresel ekonominin düzgün işleyişi ve gıda güvenliği için hayati önem taşıyan ham maddelerin, hidrokarbonların fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

İspanyol şirketleri borsada 100 milyar avro kaybetti

Sanchez, "Savaşın başlamasından bu yana İspanyol şirketleri borsada 100 milyar avro kaybetti. Neredeyse günde 5 milyar avro." derken, "Emin olabileceğimiz tek bir şey var o da bu çatışmaların yüksek maaş, daha uygun fiyata konut, daha iyi kamu hizmeti verilmesini sağlamayacağıdır. Asıl trajedi de budur." şeklinde konuştu.

Sanchez, "Tüm bunlar ne için? Uluslararası hukuku baltalamak, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak, Irak ve Lübnan'daki çatışmaları yeniden alevlendirmek ve Gazze'yi unutulmuşluğun ve kayıtsızlığın enkazının altına gömmek için mi?" sorularını yöneltti.

İspanya Başbakanı, "Her zamanki şüphelilerin çıkarlarını beslemek için başlatılan İran savaşının trajedisi yakında geçebilir ancak Irak kabusunun kat ve katının tekrarlanması ve dünyanın bunun sonuçlarından etkilenmesi mümkün. İspanyol hükümeti bunun olmasını engellemek için çalışacak. Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş. Bu savaş bizi ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimizden ve insanların önceliklerinden uzaklaştıran, yasa dışı, absürt ve acımasız bir savaş." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomiye olumsuz etkileriyle mücadele edeceklerini vurguladı.

İspanya'daki azınlık hükümetinin, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı enerji ve ekonomi krizine karşı 80 maddelik tedbirleri içeren 5 milyar avroluk önlem paketi yarın mecliste oylanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanıp 22 Mart'ta uygulamaya giren destekleme paketinin yürürlükte kalabilmesi için meclisten de onay alması bekleniyor.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın cenazesi memleketi Hatay'da defnedildi
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 24 ildeki operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı
Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak
İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında ilk kez çevre ve iklim medya turları düzenleyecek

Hürmüz Boğazı'ndan 23 günde geçen gemi sayısı savaş öncesi bir günlük seviyeye denk geldi

İspanya hükümeti Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerini hafifletecek önlemler aldı

Dünyada 2025'te devreye giren güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı

ABD’de İran geriliminin gölgesinde Washington’daki dron alarmı araştırılıyor

Sanchez "savaşa hayır" mesajına Türkiye'den ve tüm dünyadan gelen destek mektuplarını paylaştı

