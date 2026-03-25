İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine hitaben Türkçe mesaj
Ankara
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınama konusundaki kararlı tutumuna övgüde bulunarak, ""Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır." ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının İran ile dayanışmasına övgüde bulundu.
Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz."