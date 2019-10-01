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Dünya

Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yılında gösteriler

Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yıl dönümü dolayısıyla gösteriler yapılıyor.

Şenhan Bolelli   | 01.10.2019
Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yılında gösteriler

Madrid

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yılı olması dolayısıyla gösteriler organize edildi.

İspanya'nın en önemli sorunu olan, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini direkt etkileyen Katalonya'da ayrılıkçı gruplar, bir kez daha meydanlara indi.

Yargılanan Katalan siyasetçilerle ilgili mahkeme kararının bu ay açıklanmasının beklenmesi ve ayrılıkçı gruplardan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) üyesi 7 kişinin "terörizm" suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, Katalonya'daki gerginliği daha da artırdı.

Ayrıca, Katalonya'da özerk hükümet tarafından atanan, Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın Genel Direktörü Andreu Martinez, CDR'ye karşı düzenlenen operasyonu gerekçe göstererek, bağımsız referandumunun yıl dönümü gösterilerinden bir gün önce istifa etti.

Gösteriler, sabah erken saatlerde başladı

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, CDR'ye yönelik operasyonu, "İspanyol devletinin bağımsızlık girişimlerini terörizmle ilişkilendirme çabası" olarak gösterip, sert dille eleştirmişti.

Katalonya'nın Barselona, Girona, Lleida, Sabadell, Vic, Tarragona kentlerinde ağırlıklı olarak organize edilen bağımsızlık yanlısı gösteriler, sabah erken saatlerde başladı.

Olaysız geçen gösterilerin ilki Girona'da olurken, CDR sempatizanı yaklaşık 300 kişilik bir grup, jandarma kışlası önünde eylem yaptı.

CDR'den "İspanyol devletine meydan okuyan" açıklama

CDR'den yapılan yazılı açıklamada, "İspanyol devleti, şiddetli bir şekilde saldırmaya hazır ağır yaralı bir canavar gibi hareket ediyor ama titreyen düşman onlar olacaktır. CDR olarak bir referandumu savunmak için doğduk ve şimdi bir Cumhuriyeti savunmak için büyüyoruz. Kazanacağız" ifadelerine yer verildi.

Ayrılıkçı sivil örgütlerce yapılan çağrılarda, bağımsızlık referandumundan dolayı büyük gösterinin Barselona kentinde saat 19.00'da (TSİ 20.00) başlayacağı duyuruldu.

Bu gösteriye, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin temsilcilerinin de katılacağı ve kent merkezindeki Avrupa Parlamentosu binasının önünde sona eren bir yürüyüş yapılacağı belirtildi.

Akşam saatlerinde de tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden bazılarının bulunduğu Lledoners Cezaevi önünde eylem yapılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla takviye polis ekiplerinin gönderildiği Katalonya'da polis, demiryolu ve karayolunda trafiği kapatmaya yönelik olası eylemleri ve şiddet içerikli gösterileri önlemek için geniş güvenlik önlemi aldı.

Puigdemont: "Üzerime terörist etiketi koymak istiyorlar"

Bu arada 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunun mimarlarından olan ve sonrasında İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, bir kez daha İspanyol devletini suçlayan açıklamalar yaptı.

Katalonya radyosuna konuşan Puigdemont, "Üzerime terörist etiketi koymak ve sonrasında 3. kez Avrupa'da benim için tutuklama emri çıkarılmasını kolaylaştırmak istiyorlar." dedi.

CDR'ye yönelik yapılan operasyonun, "İspanyol devletinin, bağımsızlık yanlılarını şiddetle bağdaştırma çabası" olduğunu iddia eden Puigdemont, "Tek yol barışçıl olmak ve şiddete karşı çıkmaktır. Bağımsızlık yanlıları, şiddet yanlılarını dışlamalıdır." diye konuştu.

"Katalonya bağımsızlık istemiyor, birlikte yaşam istiyor"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, CDR'ye yönelik operasyon sonrasında yapılan açıklamalarla ilgili ayrılıkçı Katalan siyasetçilere "Ateşle oynamayın. Nereden gelirse gelsin her türlü şiddeti kınayın." çağrısında bulundu.

Bir radyoya açıklama yapan Sanchez, Katalonya'da "ilk olarak yasalara saygı, sonra da diyalog olması gerektiğini" savunarak, "Katalonya bağımsızlık istemiyor, birlikte yaşam istiyor." dedi.

Sanchez, Katalonya'nın özerklik haklarının askıya alınmasını içeren anayasanın 155. maddesini gerek duymaları halinde uygulamakta tereddüt etmeyeceklerini vurguladı. 

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