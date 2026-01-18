Dolar
Gündem

Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar, Doğu Karadeniz için ise kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin, Yasemin Kalyoncuoğlu  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Hakkari il geneli, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Bitlis ve Van'ın güney ilçeleriyle Batman'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Ayrıca, Batı Karadeniz'de devam eden kar yağışlarının ise Kastamonu'nun kuzeyiyle Bartın'ın doğusu ve Sinop'un batısında da kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Müslümanlar kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirdi
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu
Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
