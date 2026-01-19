Dolar
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Gündem

Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Cebrail Caymaz  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Şanlıurfa

İlçeye bağlı Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir evin altında faaliyet gösteren yatak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçeride bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

