Dolar
43.27
Euro
50.37
Altın
4,664.20
ETH/USDT
3,213.10
BTC/USDT
92,840.00
BIST 100
12,827.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Gündem

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Emrah Gökmen, Mikail Bıyıklı  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan ve sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili soruşturması devam ediyor.

Dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Böylece, soruşturmaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Gözaltında bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 3 şüpheliden 2'sinin şehir dışında gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul dışında başka bir ilde yakalanan 2 şüphelinin ise savcılık ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da düzenlenen "Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumluları 3. İstişare Toplantısı" başladı
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye, İspanya'daki tren kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyor
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi

İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli yakalandı

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli yakalandı
Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 19 yıl geçti

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 19 yıl geçti
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet