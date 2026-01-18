Dolar
Gündem

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu

Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, şüphelinin avukatının, zanlının bıçağı korkutmak için savurduğu iddiasına ilişkin, "Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaları kabul etmiyorum." dedi.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta bir baklavacının önünde çıkan kavgada, E.Ç. tarafından bıçaklanmasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi, aynı mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Anne Gülhan Ünlü, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atlas'ın sağlıkçı olmak istediğini ve çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bıçakla dolaşan bir katilin oğlunu öldürmeye geldiğini belirten Ünlü, "Benim çocuğumun hiçbir suçu yok. Benim çocuğumun yan gözle bakmış olma ihtimali yok. Zaten o nur yüzüyle nasıl bir yan gözle bakma olabilir? Bunu asla kabul etmiyorum. Atlas'ı tanımanızı çok isterdim. Tanımadan bütün ülke benim yavrumu sevdi. Yüzünden nur akardı melek yavrumun. Herkese yardımcı olurdu, okulunda çok sevilen bir çocuktu. Arkadaşları da zaten çiçek gibi çocuklar, melek gibi hepsi. Hepsi zaten yan yana durduğunda anlaşılıyor." diye konuştu.

Ünlü, 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç'nin avukatının savcılıkta müvekkilinin korkutmak amacıyla bıçağı savurduğu iddialarına ilişkin, "Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı. Ben sürekli söylüyorum, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli zaten, geriliyor o çocuk. Ölümcül darbe vuruyor oradan, ölümcül darbe. Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İlgili konular
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu
Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak
