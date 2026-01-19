Dolar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Gündem

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde görülen kar yağışının bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun olması öngörülüyor.

Yoğun kar yağışının 200-300 metre rakımın üzerinde görüleceği ve yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
