Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,092.80
BTC/USDT
90,631.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor -VTR-
logo
Gündem

Yurdun bazı bölgeleri için kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Yurdun bazı bölgeleri için kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Yurdun bazı bölgeleri için kar, sağanak ve fırtına uyarısı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Afyonkarahisar'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın güney ve doğusu, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Mersin ve Adana'da kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1500 metre rakımın üzerindeki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, Konya-Antalya yolu Alacabel mevkisi başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bolu'nun güneyi için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun güneyinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek yerler başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
AFAD'ın 6. İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan Sudan'a uğurlandı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Dünyanın artık en iyi işlerini yapan bir nesil Türkiye'den yetişiyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yurdun bazı bölgeleri için kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Yurdun bazı bölgeleri için kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ailesine 5 milyon lira manevi tazminat kararı

Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Birçok ilde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Birçok ilde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet