İsrail'in saldırarak alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki Türk ve yabancı aktivistler İstanbul'a ulaştı
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.
Ankara
İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı.
Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.
Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 51 vatandaşın Küresel Sumud Filosu'na katıldığını, insani saikler ve barışçıl amaçlarla hareket eden filonun 1 Ekim'de uluslararası kara sularında İsrail kuvvetlerinin hukuksuz saldırısına uğradığını dile getiren Kulaklıkaya, vatandaşların diğer ülkelerden aktivistlerle 2 Ekim sabahından itibaren Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldığını anlattı.
Kulaklıkaya, vatandaşların İsrail'in güneyindeki gözaltı merkezine kademeli transfer edildiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere bütün durumları sürecin başından itibaren yakından takip edilmiş, bu bağlamda avukatlarıyla görüşülmüş ve İsrail'deki diğer ülkelerin diplomatik misyonlarıyla koordinasyon halinde hareket edilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlık durumları ve güvenlikleri hep ön planda tutulmuş ve ilgili İsrail makamları nezdinde sürekli girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak Telaviv Büyükelçiliğimizce dün, 3 Ekim 2025 tarihinde vatandaşlarımız Ketziot Merkezi'nde ziyaret edilmiş ve gerekli konsolosluk erişimi sağlanmıştır. Yaptığımız planlamalar ve girişimler neticesinde bugün tahsis edilen bir THY uçağı, İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na giderek vatandaşlarımızı ve diğer ülkelerden gelen toplam 137 kişiyi ülkemize getirmiştir."
Vatandaşların salimen ve hızlı şekilde ülkeye dönmelerinden memnuniyet duyduğunu anlatan Kulaklıkaya, "Vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıktık. İsrail'den gidip aktivistleri alabilen tek ülke olduğumuzu da burada vurgulamak istiyorum. Sumud Filosu'nun bu girişimi hem Gazze'de yaşanan insanlık dışı muameleye dair uluslararası toplumun farkındalığını artırmak hem Gazze halkının yalnız olmadığını dünyaya göstermek bakımından önemli bir misyon ifa etmiştir." diye konuştu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, bugünkü tahliye uçuşunda yer almayan vatandaşların da ailelerine bir an önce kavuşmaları için çabaları yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"İsrail makamlarınca, filo aktivistlerinden hemen sınır dışı edilmeye onay verdiklerine dair belge imzalamaları talep ediliyor. Bunu imzalayanları ilk fırsatta gönderiyorlar. İmzalamayanların ise sınır dışı kararı için hakim karşısına çıkarılmaları gerekiyor. Şu anda orada bulunan ve gelemeyen vatandaşlarımızın bu prosedürleri tamamlanmadığı için gelemedikleri bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'in saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk ve yabancı aktivistler İstanbul'a ulaştı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 4, 2025
AA Muhabiri Rabia Aydoğdu, İstanbul Havalimanı'ndan detayları aktardı https://t.co/Ahl2uqkM4n pic.twitter.com/Mh47nQCbvE
Aktivistlerin ifadelerine başvurulacak
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'a gelen aktivistlerin ifadelerine başvurulacak.
Uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.
Ayrıca aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşının İstanbul'a götürüleceği aktarılmıştı.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirmişti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Global Sumud Flotilla" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan insanlık cephesinin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun."
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sumud Filosu katılımcılarına "hoş geldiniz" mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarını ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağının İstanbul’a ulaştığını hatırlattı.
Paylaşımda "Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor." diyen Fidan, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" ifadelerine yer verdi.
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.