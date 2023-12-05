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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.

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