Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.
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Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığıe pic.twitter.com/mauLRLhAhw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2023